Basket - JO : Draymond Green a recadré Damian Lillard !

Publié le 29 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Après la victoire contre l’Iran qui a relancé Team USA, Damian Lillard a dévoilé les propos tenus par Draymond Green à son égard après la défaite face aux Bleus.

Ce mercredi, Team USA s’est relancée en s’imposant très largement contre l’Iran. Une victoire maîtrisée de bout en bout qui ne vient pas pour autant effacer les largesses affichées contre l’équipe de France dimanche dernier. Battus une seconde fois de suite par les Bleus, les Américains n'ont pas mâché leurs mots en privé après ce revers historique, eux qui n’avaient pas perdu aux JO depuis 2004. Cela a notamment été animé entre Draymond Green et Damian Lillard.

« J’aurais dû shooter et ça ne se reproduira plus. Je vais corriger ça à l’avenir »