Basket : Draymond Green prévient la France aux JO !

Publié le 25 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

L’Équipe de France de basket possède de nombreux espoirs pour décrocher une médaille cet été. Mais avant cela, les hommes de Vincent Collet devront affronter pour leur entrée en lice ce dimanche Team USA. Draymond Green, joueur américain, s’est exprimé sur ce premier rendez-vous important.

Alors que les JO de Tokyo viennent à peine de démarrer, l’Équipe de France de basket sera directement dans le grand bain ce dimanche à 14h, puisqu’elle affronte Team USA pour son entrée en lice. Des Américains revanchards et bien plus fournis qu’en 2019 qui auront à cœur de bien lancer leur tournoi. Draymond Green, joueur des Warriors et présent au Japon cet été, s’est exprimé sur la rencontre qui les attend contre les Bleus de Rudy Gobert.

« On a hâte de les affronter »