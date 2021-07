Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo se lâche sur ses détracteurs !

Publié le 24 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2021 à 10h36

Les Bucks sont champions NBA pour la première fois depuis 50 ans après avoir battu Phoenix 4 à 2. Un sacre historique pour Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers, qui a répondu sèchement aux nombreuses critiques faites sur lui et son équipe ces dernières années.

À 26 ans, Giannis Antetokounmpo est déjà un champion après avoir triomphé contre les Suns dans ces Finales NBA 2021. Les Bucks sont désormais sur le toit du monde, 50 ans après leur dernier titre, et peuvent profiter de ces moments de joie incroyables. Souvent critiqués ces dernières années pour leur jeu stéréotypé et leurs performances en playoffs décevantes, les hommes de Mike Budenholzer ont mis tout le monde d’accord cette saison. Giannis Antetokounmpo s’est d’ailleurs exprimé sur les critiques du passé, et n’a pas été tendre avec ses détracteurs.

Giannis répond à ses détracteurs