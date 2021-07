Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo annonce la couleur après le titre des Bucks !

Publié le 23 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Couronnés en début de semaine, les Bucks ont pu parader devant leurs fans à Milwaukee. L’occasion pour Giannis Antetokounmpo de se projeter sur la saison prochaine.

50 ans après, les Bucks l’ont fait. Pour la deuxième fois de son histoire, Milwaukee vient de mettre la main sur le trophée Larry O’Brien grâce notamment aux performances XXL de Giannis Antetokounmpo. Alors que sa blessure en finales de conférence a inquiété tout le monde, le Greek Freak est revenu plus fort que jamais. Même avec un retard de deux victoires en finales NBA. Le double MVP a une fois de plus prouvé qu’il était un joueur spécial, et a fait taire les quelques critiques restantes en s’adjugeant une bague. De quoi augmenter encore plus son capital confiance pour l’avenir.

« Maintenant qu’on est au sommet, beaucoup vont essayer de nous descendre »