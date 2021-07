Basket

Basket - NBA : La détermination de Giannis Antetokounmpo avant le Game 5 !

Publié le 17 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Revenus à égalité dans ces Finales NBA, les Bucks de Milwaukee se rendent désormais à Phoenix dans l’Arizona pour le Game 5. Auteur d’une série pour le moment incroyable, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé avec détermination sur le match qui les attend.

Milwaukee a su relever la tête lors de ces Finales NBA et revenir à deux partout dans la série. Portés par une énorme Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont repris l’ascendant sur Phoenix et débarquent dans l’Arizona pour le Game 5 avec la ferme envie de s’imposer. Les hommes de Mike Budenholzer pourraient prendre une très belle option sur le titre en cas de victoire dans la nuit de samedi à dimanche. Auteur d’un contre décisif lors du Game 4, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé à l’approche de cette rencontre décisive et semble plus déterminé que jamais.

« Je dois continuer à trouver des moyens d'aider mon équipe à être géniale »