Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo envoie un énorme message à Khris Middleton !

Publié le 16 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Brillants lors de ces finales NBA, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ont permis aux Bucks d’égaliser contre les Suns. Le Grec a profité de cette nouvelle victoire pour rendre hommage à son coéquipier.

Quel suspense dans ces finales NBA ! Après quatre rencontres disputées, les Suns et les Bucks se neutralisent pour le moment à deux victoires partout. Phoenix semblait d’abord avoir l’ascendant, avant de voir le duo Antetokounmpo / Middleton inverser la tendance. Sur les 50 dernières années, ils sont seulement les troisièmes à signer au moins un match à 40 points chacun en une seule édition des finales NBA. Rien que ça.

« C’est avec lui que je veux jouer et construire ma légende »