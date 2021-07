Basket

Basket - NBA : Cette légende de Dallas encense Luka Doncic !

Publié le 16 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il va disputer ses premiers JO avec la Slovénie cet été, Luka Doncic affole les compteurs en NBA, et se révèle déjà comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à seulement 22 ans. Dirk Nowitzki, légende des Mavs de Dallas, s’est exprimé sur le Slovène et l’a encensé.

Luka Doncic a réussi l’exploit de qualifier son pays aux JO pour la première fois de l’histoire de la Slovénie. Une performance impressionnante mais habituelle pour le prodige slovène qui éclabousse la NBA de son talent depuis qu’il est dans la ligue. À 22 ans, Luka Doncic est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, mais est toujours dans l’attente d’être mieux entouré par sa franchise de Dallas pour remporter un titre NBA. Dirk Nowitzki, légende des Mavericks, qui a côtoyé Luka Doncic lors de son année rookie, s’est récemment permis d’encenser le Slovène.

« Il est déjà meilleur maintenant que je ne l’ai jamais été »