Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo raconte son incroyable geste lors du Game 4 !

Publié le 15 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

L'équipe de Milwaukee est revenue à deux victoires partout après sa victoire contre Phoenix dans le Game 4 (109-103). À la fin de la rencontre, Giannis Antetokounmpo a réalisé une action défensive spectaculaire.

Milwaukee n'a rien lâché. Pour leur deuxième match à la maison dans les finales NBA, les Bucks l'ont de nouveau emporté face à Phoenix (109-103). Rien n'était pourtant facile pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, bousculés en début de rencontre. Dans un match ou le Grec était moins spectaculaire offensivement (26 points, 14 rebonds, 8 passes), c'est son fidèle lieutenant Khris Middleton qui a pris les rênes, avec 40 points marqués. Pour autant, c'est bien Giannis qui fut l'auteur de l'action de la soirée. Dans la dernière minute du match, The Greek Freak a réalisé un incroyable contre sur Deandre Ayton.

« Il faut savoir prendre des risques »