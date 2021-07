Basket

Basket - NBA : Le pronostic de LeBron James pour les Finales !

Publié le 13 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Éliminé des playoffs depuis le premier tour, LeBron James peut d’ores et déjà se préparer pour la prochaine saison. Alors que les Finales NBA offrent un très beau spectacle, la superstar des Lakers a donné son pronostic final sur cette série.

LeBron James s’est fait éliminer au premier tour des playoffs cette saison pour la première fois de sa longue carrière. Une déception donc pour le joueur des Lakers mais un repos bien mérité pour l’ailier de 36 ans. Alors que LeBron James peut d’ores et déjà se préparer au mieux physiquement pour la saison prochaine, les Finales NBA battent leur plein entre Suns et Bucks. LeBron James s’est exprimé sur cette série pleine de suspense et a donné son pronostic final.

« Mais je donnerais un léger avantage à Phoenix »