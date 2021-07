Basket

Basket - NBA : Les mots forts d’Antetokounmpo sur un possible titre à Milwaukee !

Publié le 8 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Présents lors des Finales NBA cette année pour la première fois depuis 1974, les Bucks espèrent remporter le second titre de leur histoire contre Phoenix. Giannis Antetokounmpo, superstar de l’équipe, s’est confié sur ce que représenterait un titre gagné à Milwaukee, dans sa franchise.

Les Bucks de Milwaukee ont accédé cette année aux Finales NBA pour la première fois depuis 1974. Un bel accomplissement donc pour les hommes de Mike Budenholzer, mais pas une fin en soi. En effet, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers veulent aller chercher une bague, et remporter le second titre de l’histoire des Bucks en battant Phoenix. Un objectif incroyable pour le double MVP qui pourrait rentrer encore plus dans l’histoire de la NBA à seulement 26 ans. Giannis Antetokounmpo s’est exprimé sur ce que représenterait pour lui une bague gagnée à Milwaukee, sa franchise de toujours.

« J’ai le sentiment que ça aurait un peu plus de saveur si je gagnais avec l’équipe où j’ai commencé »