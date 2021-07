Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Shaquille O'Neal pour Chris Paul !

Publié le 2 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Chris Paul va disputer ses premières finales après 16 ans passées en NBA. De quoi recevoir l'admiration de la légende Shaquille O'Neal.

Il n'est jamais trop tard pour Chris Paul. À 36 ans, le meneur de Phoenix va enfin disputer ses premières finales NBA. L'histoire est belle pour le joueur, qui s'est qualifié au détriment de son ancienne équipe, les Los Angeles Clippers. Chris Paul a validé son ticket pour les finales avec la manière dans un Game 6 de folie, où il est ressorti avec une performance de 41 points, 4 rebonds et 8 passes. Après une carrière marquée par les coups du sort, la bague de champion n'a jamais été aussi proche pour Chris Paul. Et à 36 ans, cela pourrait être l'année ou jamais.

« Chris Paul est un futur Hall of Famer »