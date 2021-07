Basket

Basket - NBA : L’émotion de Chris Paul après la qualification pour les finales NBA !

Publié le 1 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 1 juillet 2021 à 17h36

Pour la première fois de sa carrière, Chris Paul va disputer les finales NBA. A 36 ans, le meneur des Suns a été le héros du match décisif contre les Clippers, et il n’a pas caché son émotion au moment de se présenter en conférence de presse.

A 36 ans, après des échecs, des blessures et des coups du sort en tous genres, Chris Paul va disputer les premières finales NBA de son immense carrière. Dans un Staples Center qu’il connaît par cœur, le meneur des Suns a mis un terme à l’aventure des Clippers, son ancienne franchise. Tout juste revenu de sa quarantaine obligatoire après sa contamination à la Covid, Chris Paul s’est fendu d’une performance XXL avec 41 points, 4 rebonds et 8 passes.

« Il y a juste une semaine, j'étais ici à la maison. Je ne pouvais pas être avec mes coéquipiers »