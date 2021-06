Basket

Basket - NBA : Le mea culpa de Trae Young après la défaite contre les Bucks !

Publié le 26 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Les Atlanta Hawks se sont lourdement inclinés ce samedi contre les Milwaukee Bucks (125-91). Après la rencontre, Trae Young a endossé l'entière responsabilité de la déroute de son équipe.

Ce samedi, les Milwaukee Bucks ont répondu de la meilleure des manières aux Atlanta Hawks lors du Game 2 des Finales de conférence entre les deux franchises. La franchise de Giannis Antetokoúnmpo s’est brillamment imposée (125-91), contrant presque toutes les offensives de Trae Young. Le meneur de 22 ans n’a jamais semblé à son avantage dans la partie, et ses statistiques prouvent bien toutes ses difficultés (seulement 15 points, 3 passes décisives et 2 rebonds). Après la rencontre, Ice Trae a d'ailleurs endossé l’entière responsabilité de la lourde défaite des Hawks et il l’a bien fait savoir.

« Tout est de ma faute. Je dois être meilleur dans l’utilisation du ballon »