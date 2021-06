Basket

Basket - NBA : Le message fort de Rudy Gobert à ses détracteurs !

Publié le 23 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Ciblé par les critiques à cause de ses prestations contre les Los Angeles Clippers en demi-finale de conférence des playoffs, Rudy Gobert a tenu à répondre à ses détracteurs. Mais le Français n'en avait visiblement pas terminé avec eux et a décidé de leur envoyer un message fort.

Annoncé comme l’un des favoris à la victoire finale, le Utah Jazz a finalement vu son parcours en playoffs s’arrêter au stade des demi-finales de conférence après s’être incliné contre les Los Angeles Clippers (4-2). Après l’élimination de son équipe, Rudy Gobert a été la cible des critiques après avoir été celles des offensives de Paul George et de ses coéquipiers. Sur son compte Twitter , l’international tricolore avait d’ailleurs apporté une première réponse à ses détracteurs. Mais visiblement, Gobzilla n’en avait pas fini et s’est une nouvelle fois exprimé sur les réseaux sociaux.

« Le mérite revient à l’homme qui se trouve réellement dans l’arène »