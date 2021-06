Basket

Basket - NBA : Doc Rivers envoie un message fort à Ben Simmons !

Publié le 22 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Ben Simmons est sous le feu des critiques depuis la défaite de Philadelphie contre Atlanta (103-96), en demi-finale de la Conférence Est. Malgré tout, l'entraîneur des Sixers Doc Rivers garde confiance en son joueur.

Dans la tempête depuis lundi et l'élimination en playoffs de Philadelphie au match 7 contre Atlanta, Ben Simmons a un soutien de taille. Le joueur est très critiqué pour ses problème de shoot. Incapable de tenter sa chance dans les moments clés du match, le triple All-star termine même avec un bilan de seulement 34% aux lancers-francs sur l'ensemble des playoffs. Pour le coach des Sixers Doc Rivers, rien n'est perdu pour Ben Simmons, qui a encore une marge de progression selon lui.

« Je crois en Ben Simmons »