Basket - NBA : Le tacle de Joel Embiid à Ben Simmons après l’élimination des 76ers !

Publié le 21 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Éliminé par les Atlanta Hawks ce lundi après une quatrième défaite (103-96), Joel Embiid a laissé parler sa frustration. Le pivot des Philadelphia 76ers a affirmé que le tournant du match a été le mauvais choix de Ben Simmons lors d'une action qui aurait évité à la franchise de se faire distancer au score.

Alors que Joel Embiid avait confiance avant la rencontre, les Philadelphia 76ers se sont finalement faits éliminer des playoffs après une ultime défaite contre les Atlanta Hawks ce lundi (103-96), aux portes de la finale de conférence. Face à une force collective menée par Trae Young (21 points, 10 passes décisives, 3 rebonds) et Kevin Huerter (27 points, 7 rebonds, 3 passes décisives), les hommes de Doc Rivers n’ont rien pu faire, même si le pivot camerounais a sorti le grand jeu (31 points, 11 rebonds, 3 passes décisives). Le joueur de 27 ans a d’ailleurs montré sa frustration d’avoir été éliminé des playoffs en critiquant les choix de l’un de ses coéquipiers.

« Pour moi, le tournant, c’est ce shoot ouvert qu’on n’a pas pris »