Basket

Basket - NBA : Joel Embiid affiche sa confiance avant le Game 7 des Sixers !

Publié le 19 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Emmenés en Game 7 par une équipe surprenante d’Atlanta, les Sixers de Joel Embiid n’ont pas le droit à l’erreur et se doivent de remporter ce match décisif à domicile, dans la nuit de dimanche à lundi. Le pivot camerounais s’est exprimé avant la rencontre et s’est montré très sûr de lui.

Après s’être plaint de l’arbitrage lors du Game 6, Joel Embiid va bien disputer un Game 7 décisif dans la nuit de dimanche à lundi contre Atlanta. La victoire est impérative pour les Sixers, meilleur bilan de la conférence est et bien au-dessus des Hawks sur le papier. Cependant, cette équipe d’Atlanta a déjoué les pronostics tout au long des playoffs et en a surpris plus d’un. L’équipe de Trae Young a déjà réussie sa saison et n’aura rien à perdre contre une équipe attendue de Philadelphie. Joel Embiid, pivot et superstar des Sixers, s’est lui exprimé sur la rencontre qui l’attend et semble plutôt confiant.

« Je vais certainement être meilleur »