Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s’exprime après sa performance historique !

Publié le 16 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Auteur d’une performance historique contre les Bucks de Milwaukee lors du Game 5, Kevin Durant a porté son équipe de Brooklyn et leur permet de mener maintenant 3 à 2 dans la série. L’ailier des Nets s’est exprimé après la rencontre et a préféré mettre en avant ses coéquipiers.

Kevin Durant a marqué l’histoire dans la nuit de mardi à mercredi lors du Game 5 contre les Bucks. 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives pour le joueur des Nets qui a largement contribué à la victoire de son équipe. Un succès important et nécessaire pour Brooklyn, qui mène désormais 3 à 2 dans la série. Sans Kyrie Irving et avec un James Harden sur une jambe, Kevin Durant a une fois de plus démontré qu’il était l’un des meilleurs joueurs de la planète. L’ailier des Nets s’est exprimé après le match sur son incroyable performance, mais a aussi mis en avant ses coéquipiers.

« Je trouve juste qu’on a joué vraiment dur en 2ème mi-temps »