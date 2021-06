Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving reçoit le soutien d'une légende après sa blessure !

Publié le 15 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Kyrie Irving s'est blessé à la cheville mardi dernier lors du match 4 des play-offs, opposant son équipe de Brooklyn à Milwaukee. Le joueur des Nets manquera le match 5 de la demi-finale de Conférence Est.

C'est un nouveau coup dur pour Brooklyn. Les Nets doivent déjà composer sans James Harden depuis trois matchs. L'ancien MVP est blessé à l'ischio-jambier et poursuit sa rééducation, le rendant très incertain pour le match 5 de la demi-finale de la Conférence Est face à Milwaukee. L'équipe new-yorkaise devra désormais faire sans Kyrie Irving. Le meneur s'est tordu la cheville lors d'une mauvaise réception. L'ancienne légende des Pistons Isiah Thomas, qui a connu cette même blessure en 1988, a apporté son soutien à Irving.

«Kyrie est un original qui a créé sa propre voie»