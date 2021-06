Basket

Basket - NBA : LeBron, Curry... Magic Johnson s’enflamme pour Donovan Mitchell !

Publié le 12 juin 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 22h37

Auteur d’une impressionnante saison régulière, le Jazz de Donovan Mitchell répond présent en playoffs. Ce dernier s’est d’ailleurs fait récemment féliciter par la légende des Lakers, Magic Johnson.

Alors qu’ils avaient fini avec le meilleur bilan de NBA lors de la saison régulière, les joueurs du Jazz continuent de dominer et contrôler leurs matchs durant les playoffs. Après avoir facilement éliminé Memphis au 1er tour, Utah mène actuellement 2 à 0 contre les Clippers en demi-finale de la conférence Ouest, dans une série qui s’annonçait plutôt serrée sur le papier. Porté par un Rudy Gobert dominateur en défense, un collectif bien huilé, et un Donovan Mitchell stratosphérique en attaque, le Jazz est bien parti pour atteindre les finales de conférence, et pourquoi pas rêver d’une finale NBA. Ainsi, Donovan Mitchell a reçu les compliments d’une légende de basket, Magic Johnson.

« Donovan Mitchell est une superstar confirmée »