Basket - NBA : Ce gros coup de gueule de Draymond Green...

Publié le 10 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Éliminé de la course aux playoffs par Memphis lors du play-in, Draymond Green était encore en course pour le trophée de défenseur de l’année, qu’il a déjà remporté en 2017. Malheureusement pour lui, c’est Rudy Gobert qui a obtenu le plus de voix, ce qui ne lui a pas du tout plu.

Draymond Green est connu pour ses nombreuses déclarations tranchées et sans langue de bois. L’ailier-fort des Warriors, éliminé de la course aux playoffs, avait encore une chance de remporter quelque chose cette année, le trophée de défenseur de l’année. Dommage pour lui, c’est le pivot tricolore du Jazz Rudy Gobert, qui gagne pour la troisième fois ce trophée. Une belle récompense donc pour le basketteur français, qui n’a pas vraiment plu à Draymond Green, ce dernier s’est exprimé sur ce choix.

« Il n’y a aucune situation défensive où vous ne me voulez pas sur le parquet »