Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Draymond Green !

Publié le 9 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Les incidents avec les fans se sont enchainés depuis le début des playoffs. Draymond Green a donc poussé un gros coup de gueule contre la NBA.

Depuis le début des playoffs et le retour des supporters dans les enceintes des franchises, de nombreux dérapages ont eu lieu. Un popcorn jeté sur Russell Westbrook, un crachat sur Trae Young, une bouteille jetée sur Kyrie Irving, des insultes à l’encontre de la famille de JA Morant… Les incidents n’en finissent plus et cela a le don d’énerver quelques joueurs. Si Damian Lillard a demandé à ce que de grosses sanctions soient prises contre les fans, Draymond Green, lui, a poussé un énorme coup de gueule auprès de la NBA.

«Il va falloir qu'un mec botte le cul d'un autre et ils vont probablement réagir»