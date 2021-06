Basket

Basket - NBA : L’aveu de Luka Doncic après l’élimination contre les Clippers !

Publié le 7 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Malgré d'excellents débuts, les Dallas Mavericks se sont fait éliminés des playoffs par les Los Angeles Lakers ce dimanche après une nouvelle défaite (126-111). S'il a été impressionnant tout au long de la série, Luka Doncic affirme qu'il n'a encore rien prouvé en NBA.

Alors qu’ils avaient fait des débuts tonitruants lors de leur série des playoffs, les Dallas Mavericks ont finalement été éliminés par les Los Angeles Clippers ce dimanche au terme d’une ultime rencontre (126-111). Malgré les prestations d’un Luka Doncic presque tout le temps en feu (35.7 points, 10.3 passes et 7.9 rebonds de moyenne face aux Clippers), les hommes de Rick Carlisle n’ont pas su continuer sur leur lancée. Et même si le Slovène, joueur star des Mavericks, semble avoir impressionné le monde de la NBA, pour lui il n’a encore rien fait.

« Je n'ai absolument rien prouvé pour le moment »