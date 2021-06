Basket

Basket - NBA : Nets, Bucks... Le pronostic de Shaquille O'Neal !

Publié le 3 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Les playoffs continuent et on connaît déjà les affiches des demi-finales de la Conférence Est. Philadelphie affrontera Atlanta pendant que Brooklyn bataillera contre Milwaukee, dans une série très attendue. Shaquille O’Neal s’est d’ailleurs prononcé sur ce duel, et à l’inverse de l’opinion général, il ne voit pas les Nets passer.

Alors que la Conférence Ouest nous offre des matchs très serrés, à l’Est, les premiers tours sont déjà finis et les affiches des demi-finales sont connues. Pendant que les Sixers de Joel Embiid vont rencontrer les Hawks de Trae Young, Brooklyn et Milwaukee vont se faire face dans ce qui est de loin l’affiche de ses demi-finales. Un combat de superstars et d’effectifs très fournis qui fait déjà saliver la plupart des fans de NBA. Shaquille O’Neal, légende du basket, et aujourd’hui consultant sur la chaine TNT , a donné son verdict sur cette série et l’ancien pivot des Lakers ne voit pas les Nets passer contre les Bucks.

« Les deux équipes peuvent marquer des points, mais l’une d’entre elles n’a pas une défense solide »