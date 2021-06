Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal s’en prend à LeBron James !

Publié le 2 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir perdu le Game 5 dans la nuit de mardi à mercredi contre Phoenix, les Lakers de LeBron James sont maintenant dos au mur en étant menés 3-2 dans leur série. Shaquille O’Neal, légendes des Lakers s’est exprimé sur cette défaite et n’a pas hésité à critiquer LeBron James.

Une défaite de 30 points contre les Phoenix Suns (115-85), et voilà que les Lakers semblent au fond du trou, menés 3-2 dans leur série du 1er tour à l’ouest. Alors qu’il avait envoyé un message fort à son groupe avant ce Game 5, LeBron James, comme ses coéquipiers, est passé au travers dans la nuit de mardi à mercredi, et n’a pas pu contenir cette belle équipe de Phoenix. Une défaite au goût amer, Anthony Davis toujours blessé et qui ne devrait pas revenir à temps pour le Game 6, rien ne va du côté de Los Angeles. Shaquille O’Neal, légende des Lakers et de la NBA, s’est exprimé sur cette mauvaise prestation et tape du poing sur la table.

« LeBron James, M. Big Show, il n’a pas bien joué »