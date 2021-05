Basket

Basket (ProB) : Les Sharks d’Antibes sortent le (très) grand jeu !

Publié le 29 mai 2021 à 14h44 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2021 à 16h48

A la lutte pour sauver sa place en ProB, les Sharks d’Antibes viennent de sortir un très gros match face au leader, Fos-sur-Mer. L’occasion idéale pour Bpifrance de renouveler son partenariat avec le club azuréen et son nouveau vice-président, un certain… Jérôme Alonzo !

Tout opposait les Sharks d’Antibes et Fos-sur-Mer avant la rencontre de vendredi. Une équipe qui lutte pour rester en ProB et l’autre, solide leader, qui rêve de monter en ProA. Un match phare de la saison 2020-2021 qui a tourné à l’avantage du club azuréen, auteur d’un véritable exploit sur son parquet (79-73). Un résultat idéal pour une soirée particulière puisqu’elle a aussi permis aux Sharks d’officialiser deux nouvelles importantes pour le développement du club.

« Bpifrance, c’est le Clairefontaine des entrepreneurs »

C’est sur le plateau des Sharks Studio , dans l’émission « Le Before » (suivi par près de 200 000 personnes ces dernières heures), que l’écurie antiboise a pu officialiser le renouvellement du partenariat avec Bpifrance . Directeur Exécutif et Communication Bpifrance Excellence, Patrice Bégay a ainsi pu apporter son soutien au club pour ce match clé et confirmer l’engagement de la banque publique d’investissement, toujours très présente dans l’ensemble du territoire : « Bpifrance, c’est un peu le Clairefontaine des entrepreneurs mais aussi leur Intersport puisqu’on les équipe (sourire). Et les clubs sont des entreprises, et on le voit bien ici avec ce que met en place le président Freddy Tacheny. Un président qui est un meneur, une caractéristique qui nous tient particulièrement à cœur. C’est un état d’esprit, des valeurs. Et ces clubs sportifs sont aussi de véritables accélérateurs de business, un ancrage territorial. C’est la proximité, l’audace entrepreneuriale, la joie de vivre, des gens qui sont content, heureux. Et c’est aussi la jeunesse. Sous la marque Bpifrance, il y a une baseline : « Servir l’avenir ». Et aujourd’hui, ce qui compte le plus, ce sont les générations qui arrivent. Et je voulais remercier tous les volontariats territorial entreprise, les VTE Sport, 927 à ce jour, qui sont à côté de patron de PME, bras droit pour la plupart. Il émane de ces jeunes, une énergie créatrice formidable. Tout ne se gère plus de Lutèce (sourire), ça c’est fini, c’est un autre monde. Il faut donc cette jeunesse, cet optimisme, cette force. Et tout cela, c’est une communauté. Une communauté de meneur ».

.@MaRegionSud la passion à l'unisson. 1 terre d'#entrepreneuriat,de #sport,de #conviction. Le développement économique des #entreprises s’accélère dans nos #territoires avec des personnes engagées & déterminées mais surtout unies & solidaires.#ServirLAvenir #LesMeneurs #conquérir pic.twitter.com/ZNMcwlwa8v — Patrice Bégay (@patricebegay) May 29, 2021

Jérôme Alonzo nommé

Et un meneur, les Sharks d’Antibes viennent d’en nommer un de premier plan ! Ancien gardien de but professionnel, passé par de très grands clubs français à commencer par 7 saisons au PSG, Jérôme Alonzo a été nommé au poste de vice-président. Ambassadeur du club et fan des Sharks depuis de nombreuses années, le consultant de France Télévisions aura en charge la performance de haut-niveau et l’identité du club. « Ce que je vois depuis 6 semaines environ me procure beaucoup d’optimisme. Je vois des joueurs qui s’arrachent, je vois un club qui n’a pas envie de mourir, qui veut rester en ProB, qui ne renonce pas. Cette équipe n’a pas le niveau pour être avant avant-dernière. Il y a eu des manquements dans la chaîne, à un moment donné. On est tous là pour y remédier ».



Avec le cœur, comme toujours, Jérôme Alonzo participera donc de plus près à cette mission de sauvetage. Un moment clé dans lequel Bpifrance a également souhaité être là, en renouvellement son partenariat pour la saison à venir : « Être supporter, comme être partenaire, c’est être là dans les bons comme dans les moments les plus difficiles , souligne Patrice Bégay. Le projet sportif du club, il est exceptionnel. Il suffit de regarder les infrastructures… J’ai rarement vu un studio de télévision de cette qualité, même en première division de football. Donc il faut croire en vos valeurs. De simplicité, de proximité, de volonté, d’optimisme. En fait, aux valeurs de la vie. Et ça, la vie, c’est essentiel ».