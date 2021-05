Basket

Basket - NBA : Cette terrible prise de position sur les Lakers !

Publié le 24 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Grands favoris à leur succession, les Lakers ont connu une saison régulière compliquée. Selon Charles Barkley, personne n’a peur de cette équipe.

Champion NBA en titre, les Lakers faisaient logiquement figure de favoris au début de cette saison. Septièmes de la Conférence Ouest, la franchise californienne s’est bien qualifiée pour les play-offs mais rien n’a été facile pour elle. Défaits par les Pheonix Suns de Chris Paul dans le game 1 du premier tour des play-offs, les joueurs des Lakers inquiètent.

« Cette série contre Phoenix va être intéressante »