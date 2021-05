Basket - NBA

Basket - NBA : Les révélations de Rudy Gobert pour les Jeux olympiques !

Publié le 21 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Vincent Collet a annoncé ce jeudi le groupe de l’Équipe de France qui se rendra cet été à Tokyo pour les JO. Rudy Gobert, pivot du Jazz et All-Star sera de la partie, le tricolore s’est exprimé sur les ambitions françaises au Japon.

L’équipe de France de basket sera bien présente cet été, lors des JO de Tokyo. Vincent Collet, sélectionneur des Bleus , a donné le groupe qui se rendra au Japon. Parmi les joueurs sélectionnés, Rudy Gobert, pivot du Jazz et multiple All-Star fait figure de cadre dans cette équipe de France. Le tricolore, qui s’était récemment exprimé sur les playoffs qui vont commencer avec son équipe du Utah Jazz, a cette fois évoqué sa présence aux JO et les grosses ambitions de la France à Tokyo.

« Je ne suis terrifié par aucune équipe et l’équipe de France non plus »