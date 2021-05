Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort de Julius Randle à LeBron James !

Publié le 15 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Révélation de cette saison NBA, Julius Randle a porté les Knicks de New York jusqu’en playoffs, une première depuis 2013. L’ailier fort de 26 ans s’est exprimé sur les superteams, et notamment LeBron James.

Les New York Knicks sont de retour en playoffs cette année pour la première fois depuis 2013, une performance à laquelle leur star Julius Randle a grandement contribué. L’ailier-fort a même connu sa première sélection au All-Star Game, et sera dans la course pour le trophée de meilleure progression de l’année. Cependant, Julius Randle s’est aussi exprimé récemment sur le sujet des superteams formées en NBA, et notamment sur le cas de LeBron James, blessé actuellement. Le joueur des Knicks avoue préfèrer affronter les meilleurs joueurs de la planète plutôt que les rejoindre.

« Je préfèrerais affronter LeBron qu’être dans son équipe »