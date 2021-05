Basket

Basket - NBA : Les critiques de ce joueur envers Stephen Curry !

Publié le 13 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il porte son équipe depuis le début de la saison, Stephen Curry s’est vu critiquer par un joueur des Blazers, CJ McCollum. En effet, ce dernier encense la superstar des Warriors, mais nuance son impact sur les jeunes d’aujourd’hui.

Stephen Curry est sur un nuage cette saison et pourrait emmener son équipe jusqu’en playoffs. En effet, déjà qualifiés pour le play-in, les Golden State Warriors auront l’opportunité d’accéder aux playoffs dans quelques jours, et cela, ils le doivent en grande partie à leur meneur de jeu, Stephen Curry. Pourtant, si tout le monde s’accorde à dire qu’il est un des meilleurs shooters de l’histoire, CJ McCollum lui, joueur des Portland Trail Blazers, nuance et avertit les jeunes : tout le monde n’est pas Stephen Curry.

« Je pense qu’il a changé le jeu pour le meilleur… mais aussi pour le pire »