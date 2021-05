Basket

Basket - NBA : Cette confidence forte de Luka Doncic sur son attitude !

Publié le 7 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Aussi talentueux qu’il soit, Luka Doncic possède aussi des défauts, et notamment celui de s’énerver avec les arbitres. Un problème qui commence à devenir de plus en plus fréquent pour le Slovène et qui pourrait grandement pénaliser son équipe à l’avenir.

À seulement 22 ans, Luka Doncic s’est déjà établi comme un des meilleurs joueurs de NBA. Cependant, comme tout jeune joueur, il possède des défauts et son principal semble être les fautes techniques. En effet, le Slovène aime bien parler avec les arbitres et protester, ce qui lui vaut d’avoir obtenu 15 fautes techniques cette saison, record avec Dwight Howard. Un défaut mis en lumière par de nombreux observateurs qui n’ont pas hésité à critiquer Luka Doncic, lui s’est expliqué et dit travailler sur son comportement. Un comportement qui pourrait vite nuire à son image auprès des fans s'il ne s'améliore pas.

« Je dois travailler dessus »