Basket - NBA : Kevin Durant encense un de ses coéquipiers des Nets !

Publié le 30 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Victorieux la nuit dernière des Indiana Pacers avec ses Brooklyn Nets et auteur d’une très grosse performance, Kevin Durant s’est exprimé sur l'un de ses coéquipiers, Alize Johnson, et n’a pas hésité à l’encenser.

Kevin Durant, ailier et franchise player des Brooklyn Nets, a encore brillé dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Indiana Pacers (130-113), mais a aussi profité de cette rencontre pour féliciter son partenaire Alize Johnson. Alors qu’il revient peu à peu de sa blessure et monte en régime, Kevin Durant a mis en valeur son ailier fort de 25 ans, Alize Johnson, et s’est montré assez admiratif du travail fourni par ce dernier.

« Je suis très excité pour Alize, heureux qu'il fasse partie de notre équipe »