Basket - NBA : Steph Curry rend un vibrant hommage à Klay Thompson !

Publié le 25 avril 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2021 à 19h36

Considéré comme le plus grand shooteur de l’histoire par beaucoup, Stephen Curry s’est exprimé sur le sujet. Il a dévoilé qui il choisirait s’il fallait rentrer un panier pour sauver le monde, et il s'agit de Klay Thompson.

Interrogé durant sa récente apparition dans le « Rex Chapman Show » de Basketball News , Stephen Curry a ainsi dû désigner un joueur, hors de sa famille, pour… sauver le monde. Une question un peu décalée comme souvent dans ce genre d’émissions, et Stephen Curry, star des Golden State Warriors et multiple champion NBA, n’a lui pas eu à hésiter. Si l’avenir de la planète tient à un shoot et qu’il ne peut pas le prendre, il sait à qui confier la balle orange.

«Qui est-ce que tu choisis pour sauver la planète ? Klay Thompson !»