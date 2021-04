Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, 250M$... L'énorme aveu d'O'Neal sur Gobert !

Publié le 19 avril 2021 à 22h35 par A.D.

Ces derniers mois, Shaquille O'Neal n'a pas épargné Rudy Gobert, n'hésitant pas à dire qu'il ne méritait pas son salaire à plus de 200M$. Interrogé à nouveau sur le sujet, l'ancienne gloire des LA Lakers a reconnu qu'il était jaloux du Français.

Shaquille O'Neal a clairement une dent contre Rudy Gobert. A plusieurs reprises, l'ancienne gloire des LA Lakers a taclé sèchement le Français, estimant qu'il était surpayé par rapport à ses qualités. « Si 11 points de moyenne te permettent de toucher 200 millions, 38 points devraient te rapporter 600 millions, pas vrai ? » , avait-t-il lâché au mois de janvier. Interrogé par le Rex Champan Show , Shaquille O'Neal a expliqué pourquoi il ne pouvait pas s'empêcher de s'en prendre à Rudi Gobert. Comme il l'a reconnu lui-même, Big Shaq est tout simplement jaloux du pivot du Utah Jazz.

«Je suis jaloux qu’il brasse 250 millions de dollars»