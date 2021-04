Basket

Basket - NBA : Cette énorme prédiction sur le grand retour de LeBron James !

Publié le 25 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Déjà un mois que LeBron James est absent des parquets. Alors que le grand retour du King est attendu, Mario Chalmers, l’un de ses anciens coéquipiers du côté du Miami Heat, a voulu calmer les ardeurs de ses futurs adversaires.

Absent depuis déjà un mois, LeBron James vit une saison courte. Depuis le début de cet exercice, le leader des Lakers n’a pu participer qu’à 41 rencontres en saison régulière. Et avec 12 matchs restants, il n’atteindra pas les 55 matchs disputés, son total le plus faible sur une saison. Alors qu’il a déjà fêté ses 36 ans, beaucoup s’inquiètent quant à sa forme physique, mais ce n'est absolument pas le cas de Mario Chalmers, son ancien partenaire du côté du Miami Heat.

«Ce long repos est une mauvaise chose pour ses adversaires»