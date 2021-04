Basket

Basket - NBA : LeBron James, Stephen Curry... Cet énorme constat sur Kevin Durant !

Publié le 24 avril 2021 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2021 à 23h36

Kevin Durant est un personnage clivant, tant aimé par certains que détesté par d’autres. L’ailier des Brooklyn Nets en a pris pour son grande lors du passage de Shannon Sharpe sur Fox Sports. Explications.

Connu pour son talent incroyable, ses titres de champion avec les Golden State Warriors, Kevin Durant, 32 ans, est aussi réputé pour sa communication hasardeuse et le bon nombre de polémiques qu’il crée. C’est un ancien joueur de NFL, Shannon Sharpe, aujourd’hui commentateur sur Fox Sports qui l'a descendu par rapport aux dernières histoires qu’il a pu engendrer. Pour lui, Kevin Durant doit grandir dans sa tête et arrêter d’agir comme s’il avait 19 ans alors qui serait contrarié de ne pas être autant aimé que LeBron James et Stephen Curry.

« Kevin Durant est contrarié de ne pas être aimé comme LeBron James »