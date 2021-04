Basket

Basket - NBA : Stephen Curry reçoit un gros soutien pour le titre de MVP !

Publié le 20 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Cette saison, Stephen Curry flambe avec les Warriors. De quoi en faire le favori de Magic Johnson pour le titre de MVP.

Désormais, les Warriors ne roulent plus sur la NBA. Pour la franchise californienne, les temps sont plus durs, elle qui occupe actuellement la 9ème place de la Conférence Ouest. Malgré cette situation, Golden State peut encore et toujours compter sur un très grand Stephen Curry. En feu à 3 points et enchainant les records, le meneur des Warriors porte actuellement sa franchise sur les épaules. Toutefois, pour beaucoup, cela ne fait pas de Curry un favori pour le titre de MVP au contraire de LeBron James, Luka Doncic ou encore Giannis Antetokounmpo. Mais Magic Johnson ne le voit pas du même oeil…

« Dur de nier que Stephen Curry est le MVP de la NBA ! »