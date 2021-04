Basket - NBA

Basket : Stephen Curry ne rejoindra pas LeBron James aux Lakers !

Publié le 17 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Une rumeur a envoyé Stephen Curry aux Lakers ces dernières semaines, même si la star de 33 ans souhaite terminer sa carrière à Golden State. Un ancien champion lui donne raison et explique pourquoi une arrivée du meneur de jeu aux Lakers n'est pas envisageable.

La rumeur a évidemment fait le tour de la planète basket ; Stephen Curry pourrait rejoindre les Los Angeles Lakers. A 33 ans, le meneur continue de porter les Warriors, avec qui il souhaite finir sa carrière, à en croire ses propos chez ESPN . « Faire ma carrière avec une seule franchise ? Ça a toujours été ma priorité».

« Il n’y aurait pas assez de place »