Basket - NBA : Stephen Curry s’enflamme pour son incroyable record !

Publié le 13 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Grâce à ses 53 points contre les Nuggets, Stephen Curry est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Warriors, détrônant à cette occasion Wilt Chamberlain. Une fierté pour le principal intéressé.

Stephen Curry restera pendant longtemps dans l’histoire des Warriors. Décisif dans les différents titres de la franchise californienne, le meneur de jeu de 33 ans est désormais devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Warriors. Alors que ce record était précédemment détenu par la légende Wilt Chamberlain avec 17 783 points, Curry lui est désormais passé devant suite à sa dernière performance XXL face aux Nuggets, rencontre durant laquelle il a inscrit pas moins de 53 points.

« C’est surréaliste »