Basket - NBA : Cette grosse comparaison entre LeBron James, Stephen Curry et Luka Doncic !

Publié le 8 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Ayant eu la chance de pouvoir travailler avec LeBron James, Stephen Curry et Luka Doncic, Stephen Silas voit des similitudes entre les trois stars.

Cela fait maintenant 3 saisons que Luka Doncic fait parler son talent en NBA. Avec les Mavericks de Dallas, le Slovène continue toujours plus d’impressionner et à seulement 22 ans, il s’impose comme la future star de la Ligue et un prétendant sérieux au titre de MVP. Quand les LeBron James, Stephen Curry et compagnie ne seront plus là, Doncic prendra donc la relève, lui qui a déjà des similitudes avec la star des Lakers et celle des Warriors. En effet, à en croire Stephen Silas, les trois joueurs se rejoignent sur certains points.

Une grosse similitude entre chacun