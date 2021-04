Basket

Basket - NBA : Ce message fort sur une association entre LeBron James et Stephen Curry !

Publié le 1 avril 2021 à 20h35 par T.M. mis à jour le 1 avril 2021 à 21h22

Alors qu’une rumeur folle annonce une possible association entre LeBron James et Stephen Curry, Kendrick Perkins a évoqué le sujet.

LeBron James et Stephen Curry sont deux des plus grandes stars actuelles de la NBA. Et forcément, les voir évoluer ensemble en fait rêver plus d’un. Cela avait d’ailleurs vu le jour il y a quelques semaines lors du All Star Game. En effet, le joueur des Warriors s’était retrouvé dans l’équipe du King et ce dernier avait apprécié ce moment. Une association temporaire qui pourrait prochainement devenir quotidienne. Selon certains, LeBron James et Stephen Curry pourraient se retrouver du côté des Lakers. Un rêve qui pourrait très bien devenir réalité.

« Ce serait un spectacle à ne pas rater ! »