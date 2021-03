Basket

Basket - NBA : Les Lakers annoncent déjà la couleur pour leur nouvelle star !

Publié le 31 mars 2021 à 14h35 par A.M.

Déjà interrogé sur l'avenir d'André Drummond Frank Vogel espère pouvoir conserver son intérieur au-delà de cette saison.

En quête d'un intérieur pour peser dans la raquette, les Lakers ont attiré André Drummond. Une arrivée d'ailleurs rapidement saluée par Frank Vogel : « Nous sommes ravis d’ajouter André Drummond, un joueur de son calibre, à notre équipe. Il est l’un des meilleurs centres de la Ligue, quelqu’un que chaque coordinateur défensif devra gérer quand ils essayent de ralentir Anthony Davis et LeBron James. Je pense qu’il va nous donner un gros coup de pouce rapidement. Il peut dominer le match en attaque et en défense. Il est vraiment excité, certainement autant que nous le sommes. Je pense que notre équipe s’est énormément améliorée ». Et l'entraîneur des Lakers voit les choses en grand pour son nouveau joueur.

«Nous espérons qu'il sera un Laker pour un long moment»