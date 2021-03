Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Lakers s’enflamme pour sa nouvelle star !

Publié le 29 mars 2021 à 11h35 par T.M.

Les Lakers disposent d’une nouvelle star en la personne d’André Drummond. De quoi ravir Frank Vogel.

En réponse aux Brooklyn Nets, les Lakers ont eux aussi frappé fort. En effet, ces dernières heures, les Californiens ont officialisé l’arrivée d’André Drummond. A 27 ans, le pivot débarque tout droit de Cleveland et va apporter un énorme plus dans la raquette de la franchise de Los Angeles. En plus que LeBron James, Anthony Davis et même Kyle Kuzma, les Lakers ont donc désormais une nouvelle arme très importante pour conserver leur couronne. Et cela ne déplait bien évidemment pas à l’entraîneur, Frank Vogel.

« Notre équipe s’est énormément améliorée »