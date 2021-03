Basket

Basket - NBA : L'immense inquiétude des Lakers après la blessure de LeBron James !

Publié le 25 mars 2021 à 16h35 par A.M.

Légende des Lakers, Magic Johnson ne cache pas son inquiétude pour la franchise californienne suite aux blessures de LeBron James et Anthony Davis.

Impressionnants la saison dernière, les Lakers sont revenus au sommet de la NBA en décrochant le titre notamment grâce à leur duo composé de LeBron James et Anthony Davis. Après un recrutement impressionnant, l'effectif des Angelinos semblait d'ailleurs encore mieux armé cette saison pour réaliser le back-to-back. Toutefois, les Lakers viennent de perdre sur blessure coup sur coup LeBron James et Anthony Davis. Privée de ses deux stars, la franchise californienne vient d'enchainer trois défaites de suite avant de défier les Sixers, leaders à l'Est. Désormais quatrième de la conférence Ouest, les Lakers sont sur une série inquiétante comme le constate Magic Johnson.

«Ne pas pouvoir jouer avec LeBron James et Anthony Davis est une source d’inquiétude»