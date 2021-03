Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant... Cette grosse sortie sur LeBron James !

Publié le 24 mars 2021 à 14h35 par A.M. mis à jour le 24 mars 2021 à 14h36

Interrogé sur le GOAT, Kelly Oubre Jr estime qu'il n'y a aucun doute et ne cite pas LeBron James. Pour lui, le meilleur joueur de l'histoire est Michael Jordan.

La question du GOAT passionne les fans de NBA, mais également les joueurs eux-mêmes. En effet, les avis divergent au moment de désigner le nom du meilleur joueur de l'histoire. Régulièrement, la bataille oppose Michael Jordan à LeBron James bien que Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Kobe Bryant ou encore Magic Johnson prétendent également à ce titre honorifique. Et malgré l'obtention de sa quatrième bague la saison dernière avec à la clé un quatrième titre de MVP des Finales, le tout avec trois franchises différentes, Kelly Oubre Jr estime que LeBron James est encore loin de Michael Jordan.

«le GOAT c’est Michael Jordan»