Basket - NBA : LeBron James s'enflamme pour ce rookie !

Publié le 19 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, LaMelo Ball ne cesse d’impressionner avec les Charlotte Hornets. Le talent du jeune joueur ne passe pas inaperçu, et LeBron James l’a totalement validé.

Pour une première saison en NBA, LaMelo Ball se montre clairement à la hauteur. Avec des moyennes très satisfaisantes (16 points, 5,9 rebonds, 6,2 passes décisives), le jeune meneur des Charlotte Hornets ne cesse d’impressionner. Le rookie de 19 ans s’était même attiré les louanges de Michael Jordan, propriétaire de la franchise, il y a quelques jours : « Je pense que LaMelo Ball s’est adapté au jeu de la NBA très rapidement. On ne pensait pas qu’il s’ajusterait aussi tôt dans sa carrière. Jusqu’à présent, il a dépassé toutes nos attentes le concernant » s’était exprimé le joueur emblématique des Chicago Bulls dans un entretien pour NBC Sports . Aujourd'hui, c'est LeBron James qui encense la pépite des Hornets.

« Je trouve qu’il est sacrément bon pour son âge »