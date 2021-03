Basket

Basket - NBA : Cette énorme sortie sur LeBron James !

Publié le 18 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Ancien joueur du Heat de Miami, Udonis Haslem a accepté de parler de son ancien partenaire LeBron James et a délivré son point de vue sur le joueur.

Son palmarès parle pour lui. Champion NBA à quatre reprises, MVP des finales NBA en 2012, 2013, 2016, 2020, double champion olympique, LeBron James entend bien installer de nouveau trophées dans sa collection. Agé de 36 ans, le joueur américain fait le bonheur des Lakers et entend bien conserver son titre NBA cette saison. Ancien joueur du Heat de Miami, Udonis Haslem a évoqué le statut de son ancien partenaire. Et selon lui l’arrivée de LeBron James au sein d’une franchise n’est pas forcément une bonne chose.

« Si vous ne gagnez pas, ce n’est pas lui qui va être envoyé ailleurs »