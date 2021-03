Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de LeBron James sur son état physique !

Publié le 12 mars 2021 à 22h35 par A.D.

Alors qu'il a soufflé ses 36 bougies, LeBron James n'a plus les jambes de ses 20 ans, et il en est parfaitement conscient.

Depuis bientôt 20 ans, LeBron James écrase tout sur son passage en NBA. Une performance incroyable en terme de longévité. Malgré ses 36 ans, la star des LA Lakers est l'un des tout meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde en activité. Et pourtant, il sait pertinemment qu'il n'a plus les mêmes qualités physiques naturelles de ses jeunes années. Dans des propos rapportés par Mike Medina dans USA Today Sports , LeBron James a expliqué clairement qu'il était très loin d'être à 100% de ses capacités physiques, et ce, depuis la fin de sa première saison en NBA. Et pour combler ce déficit, l'ancien des Cleveland Cavaliers peut compter sur un mental d'acier.

«Je ne serai plus jamais à 100% de mes capacités physiques»