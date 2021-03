Basket

Basket - NBA : LeBron James répond aux critiques d'O'Neal et Barkley

Publié le 5 mars 2021 à 23h35 par A.D. mis à jour le 5 mars 2021 à 23h46

Anciennes gloires de la NBA, Charles Barkley et Shaquille O’Neal sont maintenant consultants et sont loin d'avoir la langue dans leur poche. Critiqué à de multiples reprises par les deux hommes, LeBron James a tenu à réagir.

Alors qu'ils ont brillé en NBA à leur époque, Charles Barkley et Shaquille O’Neal sont désormais retraités depuis de longues années maintenant, mais ils n'ont pas quitté le monde du basket. En effet, les deux hommes sont désormais consultants et peuvent juger les performances des nouveaux acteurs. Vivement critiqué par Charles Barkley et Shaquille O’Neal, qui n'hésitent pas à tacler lorsqu'ils en ressentent le besoin, LeBron James a expliqué qu'il respectait leur travail, même s'ils pouvaient aller très loin dans leurs propos.

«Ils peuvent balancer de la merde, mais je respecte ce qu'ils font»