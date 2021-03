Basket

Basket - NBA : Le constat terrible de Steve Kerr après la lourde défaite face aux Lakers !

Publié le 1 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr était dépité après la lourde défaite de son équipe face aux Lakers.

Champion en 2015, 2017 et 2018, les Golden State Warriors ont perdu légèrement de leur superbe ces derniers mois, mais espéraient faire bonne figure face au champion NBA en titre, les Lakers de Los Angeles. Mais la formation de Stephen Curry a pris l’eau face à l’équipe de LeBron James, auteur de 19 points. Alors qu’ils restaient sur trois victoires consécutives, les Warriors se sont inclinés lourdement face aux Lakers (117-91). Après la rencontre, Steve Kerr a fait part de son incompréhension.

« C’était vraiment surprenant pour moi »